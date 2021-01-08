​В Норильске прошла акция «Сообщи о пьяном водителе»

В рамках акции они беседовали с водителями о важности активной гражданской позиции в профилактике ДТП по вине нетрезвых лихачей. Норильчанам раздали памятки и предложили записать либо отсканировать QR-код с номером телефона, по которому можно оперативно сообщить информацию о нетрезвых водителях.

«Недопустимо, когда за руль садится пьяный, рискуя жизнью участников дорожного движения, - отметил заместитель начальника ОГИБДД Денис Корнилов. - Не оставайтесь равнодушными, сообщите своевременно о пьяном водителе в полицию!».

Представитель рабочей группы по мониторингу дорожной безопасности, созданной общественным советом при Отделе МВД России по г.Норильску, Сергей Прокопенко напоминал о важности участия каждого гражданина в жизни общества, что нужно действовать, а не ждать. Предлагал задуматься, что сделанный вовремя звонок с информацией о нетрезвом за рулём поможет избежать тяжких последствий.

Информационные листовки с QR-кодом стражи дорожного порядка разместили в помещениях АЗС, а также в торговых точках, специализирующихся на продаже алкогольной продукции. Сообщить о водителях, управляющих автомобилем в состоянии опьянения, можно в дежурную службу ОГИБДД по телефону 43-54-58 (круглосуточно).