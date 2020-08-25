Составлен лимит охотничьих ресурсов

Министерство природных ресурсов и экологии составило лимит охотничьих ресурсов. По данным в регионе 30 851 особь медведя, разрешено отстрелить 1942 особи, но только при наличии лицензии. В последнее время участились случаи нападения медведей на людей. Особенно часто это происходит в Енисейском районе, поэтому там будет выдано большинство лицензий.

Также в список включены лоси, косули, маралы, дикие тундровые и лесные олени, горные козлы, овцебыки и кабарга. На зверей с ценным мехом – рысь, соболя, выдру и барсука тоже будут выдавать лицензии.