МАУ ИЦ «Норильские новости»

Составлен лимит охотничьих ресурсов

Составлен лимит охотничьих ресурсов

Главная / Новости / Общество

Составлен лимит охотничьих ресурсов

Почти две тысячи медведей разрешено отстрелить в этом году.

Составлен лимит охотничьих ресурсов

Министерство природных ресурсов и экологии составило лимит охотничьих ресурсов. По данным в регионе 30 851 особь медведя, разрешено отстрелить 1942 особи, но только при наличии лицензии. В последнее время участились случаи нападения медведей на людей. Особенно часто это происходит в Енисейском районе, поэтому там будет выдано большинство лицензий.

Также в список включены лоси, косули, маралы, дикие тундровые и лесные олени, горные козлы, овцебыки и кабарга. На зверей с ценным мехом – рысь, соболя, выдру и барсука тоже будут выдавать лицензии.

25 августа в 14:21 380
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также