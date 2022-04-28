Составлен рейтинг муниципальных образований края по обеспечению благоприятных условий для инвестиций в 2021 году

Рейтинг составлен Центром регионального развития «Локальная экономика» по заказу министерства экономики и регионального развития Красноярского края с целью оценки эффективности мер, предпринимаемых органами местного самоуправления края для развития конкурентной среды и улучшения инвестиционного климата на территории.

Всего по итогам 2021 года было изучено 60 муниципальных образований Красноярского края из 61. При оценке муниципалитетов учитывались показатели, отражающие деятельность органов местного самоуправления по обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата. По сравнению с 2020 годом общее количество критериев оценки увеличилось с 22-х до 33-х - в методику внесли дополнительные вопросы о качестве и полноте информационной поддержки инвесторов и бизнеса, а также об организации условий для развития предпринимательской деятельности и т.п.

В частности, учитывалось наличие на сайте органов местного самоуправления актуальной информации для предпринимателей; удобство прохождения процедур при подключении предприятий к инженерным сетям; удовлетворенность предпринимателей наличием кадров; доступом к финансовым услугам, дорожными сетями; недвижимостью и земельными участками, а также показатели динамики по увеличению численности субъектов малого и среднего предпринимательства и увеличение расходов на поддержку малого бизнеса.

«В рейтинге 2021 года произошло существенное перераспределение мест. Однако сравнивать полученные данные с результатами предыдущего года можно лишь по некоторым показателям, поскольку их количество расширилось. Сейчас рейтинг состоит из результатов опросов предпринимателей, глав муниципальных образований и информации налоговой службы. Рейтинг показал, что органы местного самоуправления больше сосредоточены на работе непосредственно с субъектами малого и среднего бизнеса. Для устранения этого дисбаланса сейчас Агентством развития малого и среднего предпринимательства края разрабатывается муниципальный инвестиционный стандарт», - сообщила Ирина Мацюк, заместитель министра экономики и регионального развития края.