Состоялось открытие клуба «Виртуальное экскурсионное бюро «Норильск 360»

27 сентября, во Всемирный день туризма, основной партнёр проекта средняя школа № 27 подготовила праздничную программу. Гости с самого порога окунулись в праздничную атмосферу. Члены клуба провели увлекательную экскурсию по историко-краеведческой экспозиции школы, знакомя гостей с точками притяжения Норильска.

На церемонии открытия с приветственным словом выступила главный специалист управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля» Ольга Неграш. Творческие поздравления преподнесли студенты Норильского колледжа искусств, педагоги школы и ученики младших классов - потенциальные члены клуба. К собравшимся также обратилась руководитель проекта Галина Кузнецова, отметив, что забота о подрастающем поколении и создание условий для их развития всегда были приоритетными направлениями в жизни Норильска, и поэтому ключевыми партнерами клуба стали администрация города, Агентство развития Норильска, авиакомпания NordStar, проектный офис развития Арктики, а также некоммерческие организации: фонд «Возможность» «Красноярская Арктика», туроператор «Панарктик стар» и другие. Показательно, что в процессе реализации проекта перечень партнёров заметно расширился. Значительную поддержку проекту оказывают компания «АэроСтар» в лице гендиректора Ирины Чернышовой, ИП Кузнецова О. Н., полиграфическое агентство «КАКТУС» и его руководитель фотограф Александр Харитонов.

Члены клуба уже приступили к дистанционному обучению по программе «Школа юного гида». Им предстоит узнать, что такое экскурсионное дело, каковы его цели и задачи, как разработать маршрут и составить паспорт объекта. Ребята будут познавать непростое ремесло экскурсовода - а ведь гид должен уметь красиво говорить и выглядеть, устанавливать контакт и удерживать внимание аудитории и владеть многими другими навыками. В конце обучения каждый член клуба разработает экскурсию по туристским объектам нашего города.