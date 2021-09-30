Состоялось открытие клуба «Виртуальное экскурсионное бюро «Норильск 360»
Состоялось открытие клуба «Виртуальное экскурсионное бюро «Норильск 360»
Этот грантовый проект реализует норильский Центр развития туризма на средства благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норильский никель».
27 сентября, во Всемирный день туризма, основной партнёр проекта средняя школа № 27 подготовила праздничную программу. Гости с самого порога окунулись в праздничную атмосферу. Члены клуба провели увлекательную экскурсию по историко-краеведческой экспозиции школы, знакомя гостей с точками притяжения Норильска.
На церемонии открытия с приветственным словом выступила главный специалист управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля» Ольга Неграш. Творческие поздравления преподнесли студенты Норильского колледжа искусств, педагоги школы и ученики младших классов - потенциальные члены клуба. К собравшимся также обратилась руководитель проекта Галина Кузнецова, отметив, что забота о подрастающем поколении и создание условий для их развития всегда были приоритетными направлениями в жизни Норильска, и поэтому ключевыми партнерами клуба стали администрация города, Агентство развития Норильска, авиакомпания NordStar, проектный офис развития Арктики, а также некоммерческие организации: фонд «Возможность» «Красноярская Арктика», туроператор «Панарктик стар» и другие. Показательно, что в процессе реализации проекта перечень партнёров заметно расширился. Значительную поддержку проекту оказывают компания «АэроСтар» в лице гендиректора Ирины Чернышовой, ИП Кузнецова О. Н., полиграфическое агентство «КАКТУС» и его руководитель фотограф Александр Харитонов.
Члены клуба уже приступили к дистанционному обучению по программе «Школа юного гида». Им предстоит узнать, что такое экскурсионное дело, каковы его цели и задачи, как разработать маршрут и составить паспорт объекта. Ребята будут познавать непростое ремесло экскурсовода - а ведь гид должен уметь красиво говорить и выглядеть, устанавливать контакт и удерживать внимание аудитории и владеть многими другими навыками. В конце обучения каждый член клуба разработает экскурсию по туристским объектам нашего города.