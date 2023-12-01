Состоялось первое организационное заседание нового, шестого по счёту, состава Общественной палаты Норильска

Встреча началась с подведения кратких итогов работы пятого состава Общественной палаты, которые ранее уже были представлены на сессии местного парламента. На сей раз результаты деятельности были продемонстрированы в виде информационного ролика.

«Общественная палата Норильска за последние два года заняла не просто достойное место среди других общественных палат края, но и стала одной из лучших в стране. Это высокое достижение, и мы очень ценим ваш бескорыстный труд на благо развития гражданского общества», - отметил Валерий Васильев.

Затем состоялась церемония награждения – общественникам пятого состава Общественной палаты были вручены юбилейные медали к 70-летию Норильска, грамота краевой Общественной палаты, благодарственные письма главы Норильска, городского Совета, «Единой России», Общественной палаты Норильска, а также нагрудные знаки «Доброволец Донбасса» и благодарности Общественной палаты Донецкой народной республики.

«За время работы пятого состава деятельность местной Общественной палаты поднялась на новый уровень, безусловно, благодаря активной работе каждого из вас. Хочу поблагодарить вас за ваш труд, за неоценимую помощь участникам специальной военной операции и их семьям, за разработку и участие в реализации множества социально значимых проектов. Уверен, что новый состав Общественной палаты продолжит эту важную для нашей территории миссию», - отметил в своей поздравительной речи Роман Сербин.

После торжественной части члены нового состава местной Общественной палаты приступили к работе: на первом организационном собрании предстояло избрать руководящие органы. В частности, общественники избрали состав Совета Общественной палаты. В него вошли Анастасия Батова, Дмитрий Губарев, Татьяна Скорик, Олег Пилюгин, Наталья Карпушкина, Константин Кочан и Андрей Босенко. Затем из членов Совета предстояло избрать председателя нового состава коллегиального органа. На выбор были представлены две кандидатуры – Дмитрия Губарева и Татьяны Скорик. Однако последняя взяла самоотвод, пояснив, что в связи с предстоящими выборами президента РФ намерена больше времени уделить своей депутатской деятельности.

«Я очень рада, что у нас сложилась такая замечательная, крепкая команда. Одному сделать ничего невозможно, но вместе мы многого достигли и, верю, добьёмся ещё большего успеха. Каждый член Общественной палаты сегодня является значимой фигурой в городе, поэтому наша совместная работа непременно принесёт пользу Норильску и норильчанам», - отметила Татьяна Скорик, обращаясь к коллегам. Таким образом, новым председателем Общественной палаты Норильска был избран Дмитрий Губарев.

«Благодарю за высокое доверие, коллеги. Считаю, что мы обязательно должны сохранить тот высокий темп работы, который задала Татьяна Скорик, чтобы достичь значимых для города и края результатов. Все форматы нашей работы будут сохранены. В ближайших планах – завершение реализации всех начатых проектов», - поблагодарил он коллег-общественников за оказанное доверие. Заместителями председателя Общественной палаты были избраны Татьяна Скорик и Анастасия Батова.

Также в ходе первого заседания новый состав Общественной палаты Норильска утвердил предварительный план работы. Валерий Васильев рекомендовал общественникам особое внимание в своей деятельности уделять помощи и поддержке участников СВО и их семей, а также патриотическому воспитанию детей и молодёжи. До 10 декабря члены палаты направят свои предложения для включения в общий план работы коллегиального органа.