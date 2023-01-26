Состоялось установочное заседание нового состава Молодёжного парламента Норильска

После изменений, внесённых в нормативные документы, Молодёжный парламент может состоять из 14 человек, все они помощники депутатов горсовета, избранных по спискам политических партий. Но пока не все норильские депутаты-списочники назначили себе помощников, подходящих под установленные требования. В итоге новый состав коллегиального органа сейчас насчитывает только 10 человек. Председателем утверждён депутат городского Совета Денис Каминский, он будет руководить работой Молодёжного парламента ближайшие пять лет.

Открывая заседание, Александр Пестряков поблагодарил предыдущий состав молодых парламентариев, высоко оценив их общественную работу за минувшие три года:

«Вы принимали активное участие в общественно-политической жизни Норильска и в реализации социально значимых и благотворительных проектов. Особых слов благодарности заслуживает ваша работа в волонтёрском штабе в период пандемии коронавируса – более чем 1000 норильчан, находящихся на изоляции, получили от вас помощь в виде доставки продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости. И, безусловно, не стоит забывать о том, что работа в Молодёжном парламенте — это некий социальный лифт: два человека из прошлого состава «молодёжки» осенью 2022 года были избраны депутатами городского Совета, ещё двое находятся в списках и в случае ротации депкорпуса тоже могут войти в горсовет», — подчеркнул он.

В своём напутственном слове депутат Заксобрания Красноярского края Ирина Субочева отметила, что вместе с новым социальным статусом молодые парламентарии приобрели и большую ответственность, и призвала активнее сотрудничать с депутатами Норильска и региона.

«Я желаю вам неформально относиться к тому, что вы будете делать. В реализации любого проекта, конечно, интересен сам процесс, но главное, чтобы вы чётко понимали, для чего вы это делаете, какую пользу это приносит молодёжи и городу в целом. Вы должны стать неким «рупором власти» в молодёжной среде. И в то же время все вопросы, волнующие молодых людей, прорабатывать с депутатами Норильского горсовета и Законодательного собрания. Реализовывать какие-то инициативы, которые действительно смогут изменить к лучшему жизнь норильчан в первую очередь, а может, и северян в целом», — добавила она.

Председатель Молодёжного парламента Денис Каминский пояснил, что работа вновь избранного коллегиального органа будет строиться по разным направлениям. В качестве первостепенных задач — законотворческая и проектная деятельность, а также реализация инициативных проектов.

«Для того чтобы вы качественно выполняли возложенные на Молодёжный парламент функции, составлена программа обучения. В рамках образовательного процесса вы ознакомитесь со структурами и проектами, которые реализуют региональный и федеральный молодёжные парламенты, с требованиями к формированию законодательных инициатив, научитесь социальному проектированию, рассмотрите ряд вопросов в сфере финансовой грамотности и многое другое. Кроме того, мои коллеги-депутаты выразили готовность по мере необходимости встречаться с вами, чтобы обсуждать особенности работы в той или иной сфере. Все эти навыки вам необходимы не только для эффективной деятельности, но и для того, чтобы грамотно отвечать на вопросы своих сверстников при работе на разных площадках», — отметил он.

Стоит отметить, что все проекты, реализуемые Молодёжным парламентом предыдущего созыва, будут продолжены, в том числе силами новобранцев.