Сотрудник норильской полиции Николай Егоров получил награду конкурса общественного признания «Поступок года»

В этом году на суд жюри поступило более 30 заявок из разных уголков Красноярского края. В конкурсе могли принять участие как сотрудники полиции, так и обычные граждане, которые совершили героический шаг ради спасения жизни человека, а также оказали содействие полицейским в пресечении и профилактике преступлений.

Победителями в четырёх номинациях стали 13 человек. Среди них оказались и наши земляки. Николай Егоров, полицейский патрульно-постовой службы норильского ОМВД, был удостоен награды за спасение ребёнка из горящего здания. Среди сотрудников, добившихся особых результатов в оперативно-служебной деятельности и внёсших значительный вклад в дело создания партнерской модели взаимодействия полиции и населения, отмечены полицейские из Дудинки - Денис Габибов и Иван Сафроненко, которых местная жительница поблагодарила за отзывчивость и готовность всегда прийти на помощь.

Всем победителям конкурса вручили грамоты и статуэтки, а также памятные подарки.