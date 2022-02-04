Сотрудникам предприятий напомнили о способах защиты от мошенников

Начальник Норильского ОМВД Олег Мусихихн и врио начальника отдела полиции № 2 Сергей Сиротин рассказали сотрудникам ЗСК о самых распространённых мошеннических схемах и о том, как не попасться на них.

На руднике «Скалистый» на ту же тему беседу с коллективом провёл врио начальника полиции Норильского ОМВД Владимир Аршалуйсян.

Сотрудники полиции просят норильчан быть предельно бдительными!

Чтобы не стать жертвой обманщиков, необходимо помнить:

– сотрудники банка никогда не спрашивают полные реквизиты карты, пароли и коды;

– если звонит незнакомец, называет вас по имени и представляется сотрудником любого официального учреждения, то следует попросить его представиться ещё раз, после чего позвонить по официальному номеру телефона соответствующей организации и уточнить, направляли ли к вам такого сотрудника;

– если звонит якобы сотрудник банка, в котором у вас открыта карта, необходимо самостоятельно перезвонить в официальный колл-центр банка.

Если вы всё же стали жертвой противоправных действий,следует незамедлительно обратиться в органы внутренних дел.