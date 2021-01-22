«Сотрудники банка» украли у норильчанки 218 тысяч рублей

Пострадавшей поступил звонок с московского номера. Неизвестный представился операционистом банка и задал женщине несколько вопросов — не оформляла ли она заявку на кредит, не меняла ли номер мобильного банка и не совершала ли денежные переводы. Получив отрицательные ответы, мошенники пошли другим путём и решили сообщить пострадавшей, что на её счёт подвергся мошеннической атаке — неизвестные пытаются снять денежные средства с её банковской карты. «Операционист» перевёл разговор на «сотрудника службы безопасности», который подтвердил данную информацию и даже назвал личные данные тех, кто пытается это сделать.

Далее для защиты денежных средств женщине пришлось в срочном порядке оформить кредитную карту, а для оперативности её получения мошенники даже вызвали для неё такси, которое привезло её в нужное отделение банка. Там женщина попыталась обналичить карту, но получить удалось лишь половину. В связи с этим мошенники сказали женщине снять средства со всех карт и поместить их в отдельную ячейку. Далее по инструкции собеседника потерпевшая совершила 16 переводов на общую сумму 218 тысяч рублей. Когда женщина пришла домой и сообщила обо всём мужу, то он сказал, что это были мошенники.

Злоумышленников это не остановило, они продолжали звонить (уже от лица полиции) и подталкивать её к дальнейшему сотрудничеству с банком.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ведётся расследование.