Сотрудники ФСБ задержали норильчанина за призыв к взрывам и поджогам

Северянин в социальной сети «ВКонтакте» призывал пользователей к организации взрывов и поджогов с целью дестабилизации деятельности органов государственной власти.

Мужчина задержан и находится под подпиской о невыезде. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Задержанный признался в содеянном и раскаялся. Он принял решение сотрудничать со следствием.