МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сотрудники ФСБ задержали норильчанина за призыв к взрывам и поджогам

Сотрудники ФСБ задержали норильчанина за призыв к взрывам и поджогам

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Сотрудники ФСБ задержали норильчанина за призыв к взрывам и поджогам

Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Красноярскому краю.

Сотрудники ФСБ задержали норильчанина за призыв к взрывам и поджогам

Северянин в социальной сети «ВКонтакте» призывал пользователей к организации взрывов и поджогов с целью дестабилизации деятельности органов государственной власти.

Мужчина задержан и находится под подпиской о невыезде. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Задержанный признался в содеянном и раскаялся. Он принял решение сотрудничать со следствием.

Фото из открытых источников
23 октября в 16:20 730
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