Сотрудники ГИБДД проведут ряд профилактических мероприятий

С 25 августа по 7 сентября сотрудники ГИБДД проведут профилактические мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Данные лекции будут полезны не только маленьким участникам дорожного движения, но и их родителям.

Самые актуальные темы – это предотвращение аварий с участием детей и соблюдение правил дорожного движения. А родителям напомнят правила перевозки детей и о том, как важно пристегиваться во время движения.

«Мы призываем всех участников движения быть предельно внимательными на дорогах: практически все дети, отдыхавшие летом в более благоприятных районах, вернулись в Норильск и готовятся пойти в школу. Необходимо помнить, что после лета ребята попросту забыли о том, как правильно вести себя на проезжей части. Об этом хотелось бы напомнить и родителям. Берегите своих детей!», - отмечает начальник отдела ГИБДД ОМВД России по г. Норильску Александр Янович.