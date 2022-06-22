Сотрудники ГИБДД проводят в школьных лагерях профилактическую работу

Капитан полиции рассказала детям об истории становления Госавтоинспекции в России и предложила посмотреть видеосюжет о буднях сотрудников ДПС, работающих на Крайнем Севере. В продолжение урока на примерах обучающего видеоролика она напомнила воспитанникам лагеря об основах безопасного поведения на дороге и во дворе. Для закрепления полученных знаний ребята прошли тест по ПДД, порадовав результатами своих педагогов.

В конце мероприятия Елена Аршалуйсян пожелала школьникам безопасных каникул и напомнила о пользе использования световозвращающих элементов на одежде, защитной экипировки и шлема при катании на велосипеде, роликах, скейтборде и так далее.