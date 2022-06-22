МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сотрудники ГИБДД проводят в школьных лагерях профилактическую работу

Сотрудники ГИБДД проводят в школьных лагерях профилактическую работу

Главная / Новости / Общество

Сотрудники ГИБДД проводят в школьных лагерях профилактическую работу

В летнем оздоровительном лагере «Звёздный» старший инспектор по пропаганде БДД Норильского ОГИБДД Елена Аршалуйсян провела познавательные уроки по правилам дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД проводят в школьных лагерях профилактическую работу

Капитан полиции рассказала детям об истории становления Госавтоинспекции в России и предложила посмотреть видеосюжет о буднях сотрудников ДПС, работающих на Крайнем Севере. В продолжение урока на примерах обучающего видеоролика она напомнила воспитанникам лагеря об основах безопасного поведения на дороге и во дворе. Для закрепления полученных знаний ребята прошли тест по ПДД, порадовав результатами своих педагогов.

В конце мероприятия Елена Аршалуйсян пожелала школьникам безопасных каникул и напомнила о пользе использования световозвращающих элементов на одежде, защитной экипировки и шлема при катании на велосипеде, роликах, скейтборде и так далее.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
22 июня в 10:21 170
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также