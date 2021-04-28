Сотрудники ГИБДД в День правовых отношений побеседовали со студентами норильского техникума

Такие беседы, как правило, полезны сразу в нескольких планах - студентам напоминают о профилактике правонарушений и преступлений и в то же время повышают уровень их правовых знаний.

Помимо прочего, студентам напомнили об основных правилах дорожного движения на дорогах и во дворах, о правах и обязанностях пешеходов и пассажиров, рассказали о «ловушках», которые могут поджидать их даже на пути домой. Показали им и видео, демонстрирующее типичные ошибки пешеходов и водителей.

Учитывая возраст собравшихся, Елена Аршалуйсян предупредила, что управление автомобилем без водительских прав может повлечь административную ответственность, наступает она с 16 лет. Наказание - штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Госавтоинспекторы отмечают, что подобные мероприятия помогают повысить правовую грамотность подростков и способны уберечь их от необдуманных поступков в будущем.