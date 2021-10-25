Сотрудники Госавтоинспекции ищут очевидцев двух ДТП

Первое столкновение произошло 8 октября около восьми часов утра в районе ул. Комсомольской, 22. Очевидцев просят о помощи в установлении автомобиля, сбившего 61-летнюю женщину, шедшую по линии тротуара.

В этот же день около 17.00 в районе ул. Красноярской, 5, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле, предположительно серого цвета, при выезде из двора, не уступив дорогу 75-летнему мужчине, наехал на пешехода.

Для выяснения обстоятельств и установления личности водителей сотрудники полиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией о данных происшествиях, позвонить по телефонам: 43-54-58, 43-54-59 или 8-913-526-74-75.