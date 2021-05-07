Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о сроках оплаты административных штрафов

Согласно действующему законодательству, после вынесения соответствующего постановления у водителя есть 10 дней на его обжалование, а затем 60 дней — на оплату штрафа. Сотрудники ГИБДД напоминают, что проверка на наличие у автолюбителя неоплаченных штрафов производится не только при его остановке дорожным полицейским, но и при совершении регистрационно-экзаменационных действий — постановке/снятии ТС с учёта, замене водительского удостоверения и так далее.

В случае неуплаты штрафа водителя ждёт административная ответственность. В отношении нарушителя составляется протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, согласно которой ему грозит штраф в двукратном размере суммы неуплаченного ранее штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Госавтоинспекторы напоминают: информацию о наличии неоплаченных штрафов можно получить через Единый портал государственных услуг.