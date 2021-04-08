Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям не тянуть с оплатой административных штрафов

В первом квартале 2021 года в Норильске к ответственности за несвоевременную уплату административного штрафа привлечено 165 водителей. 27 человек попали под административный арест, 12 водителям назначены обязательные работы, остальные автовладельцы обязаны оплатить просроченные штрафы в двойном размере.

В соответствии с действующим законодательством после вынесения постановления по делу об административном правонарушении у нарушителя есть 10 дней для его обжалования, а после ещё 60 дней для уплаты штрафа. Но при этом часть взысканий остаётся неисполненной. Напомним, что наличие у водителя неоплаченных штрафов проверяется не только при остановке участника дорожного движения сотрудником ГИБДД, но и при совершении регистрационно-экзаменационных действий: постановке или снятии транспортного средства с учёта; замене водительского удостоверения и так далее.

Если дорожный полицейский обнаруживает, что штрафы в установленный срок не оплачены, в отношении водителя составляется протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». После этого нарушитель немедленно доставляется в мировой суд, где принимается решение о наказании. Санкции по указанной статье предусматривают наказание в виде двукратного увеличения суммы ранее неуплаченного штрафа, или административный арест на срок до 15 суток, или обязательные работы на срок до 50 часов.

Госавтоинспекторы напоминают: информацию о наличии неоплаченных штрафов можно получить на Едином портале государственных услуг.