Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием «Урала»

Водитель грузовика «Урал» оставил машину на стоянке на проезжей части возле дома по адресу ул. Бегичева, 33, но не поставил её на ручник. В итоге грузовик, поехал по улице Бегичева в сторону улицы Талнахской. Затем он наткнулся на разделительный газон и свернул в сторону улицы Михайличенко. Остановился «Урал», врезавшись в фонарный столб, повредив по пути дорожные знаки.

При этом очевидцы утверждают, что движение грузовика началось из-за подтолкнувшей его легковушки. Водитель авто с места происшествия якобы скрылся. Информацию проверяют сотрудники полиции.

В отношение водителя «Урала» возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.33 КоАП РФ «Нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств» и по ст. 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорожных сооружений либо техсредств организации дорожного движения, которое создаёт угрозу безопасности дорожного движения».

В случае если вы обладаете достоверными сведениями о происшествии, позвоните по телефону дежурной части Норильского ОМВД 47-24-01 или же обратитесь в Госавтоинспекцию по номеру 43-54-58.