Нововведения перечислены на портале Объясняем. РФ:

- российские IT-компании на три года будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок;

- действующие преференции в области IT распространят на российских производителей мобильных приложений;

- сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии;

- компании, поставляющие в РФ лекарства и медизделия в рамках контрактной системы, получат особый режим работы;

- правительство введет мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий с 10 марта до 31 декабря 2022 года;

- правительство направит на льготные «зарплатные» займы под 3% в рамках программы «ФОТ 3.0» для предприятий МСП дополнительно более 6 млрд рублей;

- малый и средний бизнес получит компенсацию за использование системы быстрых платежей;

- отечественная система быстрых платежей — это надежная и удобная альтернатива традиционным расчетам в магазинах с использованием банковских карт;

- Россия запустит четвертый, самый масштабный, этап амнистии капиталов;

- правительство сможет продлевать срок уплаты налогов;

- правительство поддержало инициативу по отмене НДС на драгоценные металлы для граждан с 1 марта, законопроект будет рассмотрен 4 марта;

- правительство выделит 5 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов в сфере АПК.