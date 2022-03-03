Сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии
Сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии
Об этих и других новых мерах поддержки IT-сектора, бизнеса и здравоохранения премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании Правительства 2 марта.
Нововведения перечислены на портале Объясняем. РФ:
- российские IT-компании на три года будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок;
- действующие преференции в области IT распространят на российских производителей мобильных приложений;
- сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии;
- компании, поставляющие в РФ лекарства и медизделия в рамках контрактной системы, получат особый режим работы;
- правительство введет мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий с 10 марта до 31 декабря 2022 года;
- правительство направит на льготные «зарплатные» займы под 3% в рамках программы «ФОТ 3.0» для предприятий МСП дополнительно более 6 млрд рублей;
- малый и средний бизнес получит компенсацию за использование системы быстрых платежей;
- отечественная система быстрых платежей — это надежная и удобная альтернатива традиционным расчетам в магазинах с использованием банковских карт;
- Россия запустит четвертый, самый масштабный, этап амнистии капиталов;
- правительство сможет продлевать срок уплаты налогов;
- правительство поддержало инициативу по отмене НДС на драгоценные металлы для граждан с 1 марта, законопроект будет рассмотрен 4 марта;
- правительство выделит 5 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов в сфере АПК.