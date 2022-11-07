Сотрудники МЧС напомнят жителям регион о важности безопасного поведения на водных объектах

Для обеспечения безопасности на водных объектах в зимний период главам муниципальных образований рекомендовано принять меры к недопущению выхода людей и выезда автотранспорта на неокрепший лёд в период начала образования ледостава и утративший прочность лёд перед вскрытием водоёмов весной.

К проведению профилактических мероприятий в области обеспечения безопасности людей на водных объектах также будут привлечены сотрудники полиции, МЧС России и краевые спасатели.

Строительство и содержание ледовых переправ будет осуществлять краевое учреждение «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю». В зимний период на территории региона запланировано открыть 131 ледовую переправу.

«Представители органов местной власти совместно с работниками обслуживающих организаций будут осуществлять контроль за состоянием ледовых переправ и проводить ежедневный мониторинг всех опасных участков. Кроме этого, будет организовано патрулирование мест выхода людей на неокрепший лед в период становления ледостава и до вскрытия водоемов, а также будет организована ликвидация несанкционированных ледовых переправ. Только благодаря совместной профилактической работе мы сможем обеспечить безопасность движения и пассажирских перевозок по ледовым переправам и не допустить происшествий на водных объектах в зимний период», - сообщил заместитель председателя правительства края Сергей Козупиц.