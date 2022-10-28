Сотрудники МЧС проводят профилактические занятия в школах Норильска

На уроке школьники вспоминают причины, по которым могут происходить пожары, разгадывают тематические загадки и кроссворд. Смотрят презентацию о том, как вести себя во время пожара, какие предметы и жидкости в быту являются легковоспламеняющимися, какие неосторожные действия могут привести к возгоранию.

«Пожар несет в себе огромную опасность для каждого человека вне зависимости от возраста. Однако когда взрослые люди могут сохранять спокойствие при возгорании и предпринимать необходимые действия, ребенок начинает паниковать, не понимает, что ему делать и куда бежать. Часто дети прячутся, что сильно усложняет работу пожарным и может привести к трагедии. Поэтому очень важно регулярно проводить такие мероприятия и напоминать детям правила поведения при возгорании», - отметил Данил Хмелевский, старший инспектор отдела надзорной деятельности и оперативного контроля управления МЧС России по Красноярскому краю.

Работа по профилактике пожаров продолжается в школах на протяжении всего года. В каждой школе разрабатывается свой индивидуальный план по проведению таких мероприятий, который включает в себя в том числе работу отрядов юных пожарных.

«Близится самое любимое время всех школьников - каникулы. Чтобы для детей и их родителей они прошли с позитивом, нужно знать об опасностях, с которыми школьники могут столкнуться в повседневной жизни. Поэтому именно в преддверии каникул во всех общеобразовательных учреждениях Норильска проводятся различные мероприятия, направленные на профилактику пожароопасных ситуаций», - подытожила Надежда Овчинникова, специалист отдела воспитания и дополнительного образования УОиДО.

Напомним, что на территории Красноярского края работает мобильное приложение системы оповещения «112», которое позволяет сообщить о происшествии и вызвать помощь в одно касание. Скачать его можно в официальном магазине приложений в вашем телефоне.