Сотрудники научного отдела «Заповедников Таймыра» исследовали флору и фауну в районе озера Харпича

Район озера Харпича в верхнем течении реки Котуй — один из самых отдалённых участков охранной зоны Путоранского заповедника.

«Впервые мы работали на территории Эвенкии, в почти не изученном ботаниками районе, только в 1960–х годах здесь проводились ограниченные геоботанические исследования и гербарные сборы», — подчеркнула старший научный сотрудник отдела, кандидат биологических наук Елена Поспелова.

Летний сезон этого года довольно резко отличался от среднегодовых фенологических условий. Весна была поздней и холодной. Тем не менее большинство видов растений активно цвели уже в начале июля, причём одновременно виды как весеннего, так и раннелетнего цветения. Лёд на озере держался до 9 июля, что затрудняло передвижение учёных и проведение исследований в различных частях водоёма. При этом более половины видов, составляющих флору района, были сосредоточены близ лагеря.

«За период работ было собрано около 900 образцов растений, общий список по предварительным данным составляет более 330 видов, но после полного определения гербария в камеральных условиях он будет увеличен», — пояснила Елена Поспелова.

Среди наиболее интересных — восемь видов, внесённых в Красную книгу Красноярского края: остролодочник Чекановского — очень обильный на приозерных галечниковых лугах; таймыро–путоранский эндемик — остролодочник путоранский. Впервые встречен на территории охранной зоны заповедника и на плато Путорана в целом ковылечек монгольский.

Особый интерес исследователей вызвало наличие, а иногда и существенное обилие видов, свойственных более восточным флорам — например, берёзка кустарниковая, курильский чай, крапива узколистная, горечавка простертая, горечавочник бородатый, осока Краузе, кобрезия сибирская, астрагал Шелихова и другие. Часть из них как бы огибает плато Путорана с юга, встречаясь по всему Анабарско–Котуйскому массиву и южнее плато Путорана.

«Такое распространение предположительно связано со значительным четвертичным оледенением последнего — эти виды просто ещё не расселились на основной части плато», — отметила специалист.

Фауна позвоночных животных района сравнительно бедная. Дикий северный олень за 38 дней пребывания встречен трижды, причем всегда — в высокогорьях, свежих следов снежного барана не обнаружено, замечены следы медведя, встречается лось. На курумниках и валунных склонах обитает северная пищуха. Зайцы–беляки подходили непосредственно к базе. Обычны мышевидные грызуны — полёвки красная, красно–серая и Миддендорфа, в верхнем поясе — лемминги копытный и сибирский; из насекомоядных — бурозубки.

Птиц отмечено около 45 видов. Из водоплавающих и околоводных обычны гагары, полярная крачка. Серебристых чаек немного. Зато довольно много воробьинообразных — овсянка–крошка, пепельная чечётка, белая трясогузка и другие. Из редких пернатых — сибирский пепельный улит, серый сорокопут, орлан–белохвост.

«Очередной, восьмой, сезон наших работ на плато Путорана закончился вполне успешно. И мы уже мечтаем о дальнейших исследованиях флоры этого замечательного региона. Очень хотелось бы побывать в не посещённых нами в этом году местах, где нас несомненно ждут новые и часто неожиданные открытия», — поделилась Елена Поспелова.