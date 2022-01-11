Сотрудники Норильского ОМВД подвели итоги работы в период новогодних праздников

С 1 по 9 января в дежурную часть поступило 1250 обращений и заявлений и более 180 звонков от горожан. По всем обращениям стражи порядка предприняли соответствующие меры.

Кроме того, полицейские получили сообщения о 39 преступлениях, 34 из которых удалось раскрыть по горячим следам. Более 150 граждан привлекли к административной ответственности, большую часть - за распитие алкоголя и курение в общественных местах.

73 сотрудника полиции, 12 представителей народных дружин и шесть военнослужащих Росгвардии в новогодние выходные дежурили на территории ледовых городков и вблизи объектов религиозного культа. Благодаря их бдительности грубых нарушений правопорядка допущено не было.