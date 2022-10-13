Сотрудники «Норникеля» и Московского зоопарка получили благодарственные письма от Росприроднадзора за спасение медведей

«Московский зоопарк вообще ничего не должен был, врачи Московского зоопарка - ни лететь в Норильск, ни ждать летную погоду в Диксоне, уж тем более, если не на чем лететь. «Норильский никель» как природопользователь должен был внести плату за НВОС и на этом закончить своё участие. Но это сделано и говорит о том, что мы ментально понимаем, где живем, что наша страна, природа - это многообразие поведенческих моделей», - цитирует ТАСС выступление Светланы Радионовой на форуме «Экология и промышленность. Вызовы, тренды, технологии».

Глава Росприроднадзора вручила благодарственное письмо коллективу Московского зоопарка, в том числе гендиректору учреждения Светлане Акуловой и ветврачу Андрею Солодкову, а также сотрудникам компании «Норникель». Благодарность также получил заведующий отделения болезней экзотических животных и птиц ветеринарной клиники «Белый клык» Михаил Альшинецкий.

Напомним, что в июне на Диксоне к людям вышел белый медведь с застрявшей в пасти жестяной банкой. Животное было на грани смерти, на помощь ему Росприроднадзор направил столичных ветеринаров. Банка была успешно извлечена, и медведя вернули в естественную среду обитания. В начале сентября в Красноярском крае была обнаружена раненая медведица. Было принято решение доставить её для лечения в Москву. Выяснилось, что животное получило травмы от стрельбы и наезда автомобиля. После лечения она осталась жить в Московском зоопарке.