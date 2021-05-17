Сотрудники Отдела МВД России по Таймыру подозревают местного жителя в заведомо ложном доносе о краже сотового телефона

При оформлении заявления мужчину предупредили об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Однако во время проверки сотрудники полиции установили, что сказанное потерпевшим не соответствует действительности. Он путался в показаниях и умышленно вводил в заблуждение следователей.

Стражи порядка опросили свидетелей и выяснили, что мужчина сам отдал принадлежавший ему телефон своей сожительнице в счёт долга, соответственно, факт кражи средства связи не подтвердился.

За ложный донос в отношении жителя Дудинки возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы до двух лет.