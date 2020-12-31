Сотрудники полиции дарят новогоднюю сказку своим подопечным

Семья Вовы только в этом году переехала в Норильск и на данный момент находится в социально опасном положении. Но начальник смены дежурной части Павел Матросов в обличье Деда Мороза и старший инспектор по делам несовершеннолетних Любовь Каськаева в образе снегурочки создали для мальчика настоящее новогоднее настроение.

Маленький Вова с нетерпением ждал гостей и даже подготовил для новогодних героев импровизированный танец. После выступления мальчик деловито пожал руку Деду Морозу и пригласил на танец Снегурочку. За творческий номер мальчик получил сладкий подарок и фотографию со своими кумирами.

Напоследок юный танцор пообещал сотрудникам полиции вести себя хорошо в следующем году, подтвердили намерение измениться в лучшую сторону и старшие члены семьи.