Сотрудники полиции дарят волшебство норильским семьям

Сотрудники ОМВД в образах Деда Мороза и Снегурочки совместно с председателем Общественного совета Юрием Кононченко посетили двух братьев — Данилу и Всеволода. Мальчишки были искренне рады тёплой встрече с волшебными новогодними героями и порадовали их выученными стишками. В подарок главный герой Нового года вручил детям сладкие подарки, а для семейного чаепития — вкусный торт.

Кроме того, сотрудники напомнили о правилах безопасного поведения во время новогодних каникул, а также о том, что, несмотря на жизненные трудности, родителям необходимо приложить максимум усилий, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми.

Это был не единственный визит, который подарил сотрудникам полиции массу восторга и приятных воспоминаний. Искренние детские эмоции зарядили их позитивом на целый год вперёд.