Сотрудники полиции продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на финансовую грамотность населения

Правоохранители разъяснили жителям и гостям города методы безопасного поведения, которые позволят сохранить личные сбережения от действий злоумышленников. В частности, они напомнили о том, что нельзя сообщать персональные данные незнакомцам, переводить деньги на неизвестные расчётные счета, переходить по сомнительным ссылкам в интернете.

Стражи порядка призвали граждан не реагировать на поступившие к ним с неизвестных номеров тревожные сообщения о блокировании счета или несанкционированном списании денежных средств. Следует помнить: сотрудники банка никогда не будут запрашивать данные вашей карты и призывать проследовать к банкомату или терминалу для осуществления финансовых операций. Если к вам поступил такой звонок, сразу отключитесь, а затем свяжитесь с банком, контактные телефоны которого имеются на обороте карты, и сообщите о случившемся.

Вручая профилактические памятки, правоохранители в очередной раз призвали граждан незамедлительно обращаться за помощью в полицию в случае совершения в отношении них противоправного деяния и рекомендовали поделиться полученной информацией с родственниками и близкими.