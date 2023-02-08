Полицейские продолжают проводить профилактические мероприятия по предупреждению преступлений в сфере IT-технологий

Сотрудники полиции на постоянной основе ведут работу по профилактике преступлений в сфере IT-технологий: информируют горожан с помощью СМИ, листовок, личных бесед. Также проводят поквартирные обходы, в ходе которых посещают дома жителей всех районов Норильска, разъясняя последствия доверчивости, организуют рабочие встречи на предприятиях города. Однако нередки случаи, когда жертвами преступления становятся люди, с которыми была проведена профилактическая работа и которые знали о способах и схемах мошенничеств, а также о необходимости проявлять бдительность.

Правоохранители отметили, что одной из основных остаётся схема, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками банков, силовых структур, под предлогом оформления неизвестными лицами кредитов на имя гражданина, убеждают его взять кредит, затем перевести средства на якобы «безопасные банковские счета». Нередко когда злоумышленники используют подменные номера, представляясь специалистом какой-либо организации или ведомства.

- Подобную информацию следует обязательно перепроверять – обращаться на горячую линию банка, чтобы узнать о состоянии вашего счета, - подытожили полицейские.