Сотрудники полиции просят норильчан быть более бдительными

Их главная задача — ввести собеседника в заблуждение. Они сообщают, что их знакомый или родственник попал в беду или, например, совершил ДТП, а для урегулирования данной проблемы необходимо передать денежные средства.

В августе в подобную ситуацию попали пятеро норильчан. Чтобы решить «проблемы родственников», они передали злоумышленникам более трёх миллионов рублей.

Так, 35-летнему мужчине позвонили неизвестные и представились сотрудниками полиции и Центробанка. Они сообщили, что по его доверенности в настоящее время оформляется кредит. Для того чтобы сберечь деньги, их необходимо срочно снять и положить на «безопасный счёт». Таким образом мужчина потерял 1 млн 435 тыс. рублей.

В аналогичную ситуацию попала 54-летняя воспитатель одного из детских садов города. В этом случае ей позвонили «сотрудники ФСБ города Москвы». Чтобы «уберечь» свои сбережения, она перевела мошенникам более 200 тысяч рублей.

Правоохранители убедительно просят горожан обязательно предупредить об атаках мошенников близких, особенно пожилых. Пусть никому не сообщают свой номер телефона, коды подтверждения, логины, пароли и другие данные.