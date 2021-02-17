Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев ДТП

Водитель автомобиля Mercedes Benz Е 200 dt выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Corolla. При столкновении телесные повреждения получила пассажирка встречного автомобиля. Виновник покинул место происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, сотрудники полиции просят звонить по телефонам: 47-24-45; 8-902-550-30-83. Анонимность гарантируется.