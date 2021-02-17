МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев ДТП

Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев ДТП

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Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев ДТП

ДТП случилось 5 января в 00.18 на 18-м километре автодороги Норильск-Алыкель.

Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев ДТП

Водитель автомобиля Mercedes Benz Е 200 dt выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Corolla. При столкновении телесные повреждения получила пассажирка встречного автомобиля. Виновник покинул место происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, сотрудники полиции просят звонить по телефонам: 47-24-45; 8-902-550-30-83. Анонимность гарантируется.

Фото из открытых источников
17 февраля в 15:01 620
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