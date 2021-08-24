В Норильске стартовал третий этап «Декады дорожной безопасности детей»

В течение двух недель юных пешеходов и велосипедистов возьмут под особый контроль. Пристальное внимание будет уделено соблюдению правил перевозки детей с обязательным использованием удерживающих устройств и ремней безопасности.

«Мы призываем участников движения быть предельно внимательными на дорогах: практически все дети, отдыхавшие летом на материке, вернулись в Норильск и готовятся пойти в школу. Ребята могли подзабыть, как правильно вести себя на проезжей части. Об этом факте хотелось бы напомнить и родителям. Берегите своих детей!», — отмечает врио начальника отдела ГИБДД Норильского ОМВД Андрей Пирогов.