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В Норильске стартовал третий этап «Декады дорожной безопасности детей»

В Норильске стартовал третий этап «Декады дорожной безопасности детей»

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В Норильске стартовал третий этап «Декады дорожной безопасности детей»

С 23 августа по 3 сентября сотрудники полиции проводят профилактические мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

В Норильске стартовал третий этап «Декады дорожной безопасности детей»

В течение двух недель юных пешеходов и велосипедистов возьмут под особый контроль. Пристальное внимание будет уделено соблюдению правил перевозки детей с обязательным использованием удерживающих устройств и ремней безопасности.

«Мы призываем участников движения быть предельно внимательными на дорогах: практически все дети, отдыхавшие летом на материке, вернулись в Норильск и готовятся пойти в школу. Ребята могли подзабыть, как правильно вести себя на проезжей части. Об этом факте хотелось бы напомнить и родителям. Берегите своих детей!», — отмечает врио начальника отдела ГИБДД Норильского ОМВД Андрей Пирогов.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
24 августа в 13:00 600
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