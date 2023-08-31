Сотрудники полиции разыскивают пропавшего без вести молодого человека

Разыскивается Юрин Андрей Васильевич. На вид молодому человеку 20-25 лет, рост 190 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет в куртку с капюшоном чёрного цвета, длиной чуть ниже пояса. Также на нём были: чёрная кофта с капюшоном, впереди посередине надпись белого цвета, чёрные спортивные штаны, тёмные кроссовки с логотипом в виде буквы N; при себе имел рюкзак серого цвета.

При получении какой-либо информации о местонахождении молодого человека полицейские просят сообщить в дежурную часть Норильского ОМВД по телефонам: 102, 34-02-02, 8 902 944-34-30.