МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сотрудники полиции разыскивают пропавшего без вести молодого человека

Сотрудники полиции разыскивают пропавшего без вести молодого человека

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Сотрудники полиции разыскивают пропавшего без вести молодого человека

Норильчан просят о помощи.

Сотрудники полиции разыскивают пропавшего без вести молодого человека

Разыскивается Юрин Андрей Васильевич. На вид молодому человеку 20-25 лет, рост 190 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет в куртку с капюшоном чёрного цвета, длиной чуть ниже пояса. Также на нём были: чёрная кофта с капюшоном, впереди посередине надпись белого цвета, чёрные спортивные штаны, тёмные кроссовки с логотипом в виде буквы N; при себе имел рюкзак серого цвета.

При получении какой-либо информации о местонахождении молодого человека полицейские просят сообщить в дежурную часть Норильского ОМВД по телефонам: 102, 34-02-02, 8 902 944-34-30.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
31 августа в 11:20 710
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