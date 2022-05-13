Сотрудники сибирского филиала Минтранса России отметили 77-ю годовщину Великой Победы лыжным забегом

Также около 1000 работников филиала приняли участие во Всероссийских акциях «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк». Дети сотрудников, в свою очередь, нарисовали более 60 рисунков для конкурса, организованного профсоюзом филиала в преддверии Дня Победы. Самому маленькому художнику исполнилось четыре года. Участники конкурса получили от профсоюзной организации благодарственные письма, а победители – приятные подарки.

Напомним, сибирский филиал Минтранса России обеспечивает безопасность порядка 200 объектов транспортной инфраструктуры: периметры аэропортов, железнодорожные и автовокзалы, объекты водного транспорта, мосты, путепроводы, гидротехнические сооружения, а также склады взрывчатых материалов.