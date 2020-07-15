Сотрудники стационарных учреждений соцобслуживания края до 15 сентября будут получать дополнительные выплаты

По поручению президента России в Красноярском крае продлён срок дополнительных выплат для соцработников, которые участвуют в борьбе с коронавирусом. Речь идёт о сотрудниках пансионатов для пожилых и инвалидов, психоневрологических интернатов, центров семьи, в которых действует временный режим изоляции и работа организована вахтовым методом. Выплаты продлят до 15 сентября, сообщает министерство социальной политики Красноярского края.

"В нашем крае 54 учреждения работают в закрытом режиме. Более двух тысяч сотрудников с конца апреля заступают на двухнедельные смены, чтобы предотвратить попадание инфекции на свои территории. В настоящее время заканчивает свою вахту уже шестая смена", – рассказал первый заместитель министра социальной политики Красноярского края Денис Голощапов.

Всем этим работникам предусмотрена дополнительная оплата за их труд. Выплаты варьируются от 10 тысяч – для технического персонала до 40 тысяч – для медицинского. Эти суммы являются базовыми, на них начисляют районные коэффициенты и территориальные надбавки. С момента введения дополнительных стимулирующих поощрений сотрудникам перечислено более 146 млн рублей. Всего же на эти выплаты предусмотрено более 222,5 млн рублей.

"Хочется поблагодарить всех, кто в течение почти трёх месяцев делает всё возможное, чтобы не допустить в учреждениях распространения опасной инфекции. Сотрудники вынуждены жить и работать в непривычных для себя обстоятельствах – в длительной изоляции от своих семей", – добавил Денис Голощапов.