Сотрудники транспортной полиции Норильска поздравили юных норильчан с Новым годом

В рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» правоохранители поздравили детей сотрудников транспортной полиции. В домашней уютной обстановке ребята читали стихи, пели песни, за что получили от Дедушки Мороза сладкие подарки.

Также в преддверии Нового года сотрудники Таймырского линейного отдела МВД России организовали праздничное настроение в аэропорту Норильска. Дед Мороз поздравил пассажиров с наступающими праздниками и, конечно, основные поздравления были адресованы детям.