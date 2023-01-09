МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сотрудники транспортной полиции Норильска поздравили юных норильчан с Новым годом

Сотрудники транспортной полиции Норильска поздравили юных норильчан с Новым годом

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Сотрудники транспортной полиции Норильска поздравили юных норильчан с Новым годом

Сотрудники транспортной полиции Норильска поздравили юных норильчан с Новым годомСотрудники транспортной полиции Норильска поздравили юных норильчан с Новым годомСотрудники транспортной полиции Норильска поздравили юных норильчан с Новым годомСотрудники транспортной полиции Норильска поздравили юных норильчан с Новым годом

В рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» правоохранители поздравили детей сотрудников транспортной полиции. В домашней уютной обстановке ребята читали стихи, пели песни, за что получили от Дедушки Мороза сладкие подарки.

Также в преддверии Нового года сотрудники Таймырского линейного отдела МВД России организовали праздничное настроение в аэропорту Норильска. Дед Мороз поздравил пассажиров с наступающими праздниками и, конечно, основные поздравления были адресованы детям.

9 января в 15:36 2010
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