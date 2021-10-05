Сотрудники транспортной полиции поддержали прививочную кампанию против коронавируса
Сотрудники транспортной полиции поддержали прививочную кампанию против коронавируса
Ежедневно сотрудники Таймырского линейного отдела МВД России обеспечивают общественную безопасность на объектах обслуживания, круглосуточно несут службу по охране общественного порядка. И для того, чтобы ничто не мешало им выполнять свой служебный долг, транспортные полицейские прошли вакцинацию «Спутником V». Полностью привиты уже 50% сотрудников, а соблюдение всех мер профилактики позволило не допустить заболевания среди транспортных полицейских региона.
По словам сотрудников отдела, вакцинироваться они решили, в первую очередь, чтобы обезопасить родных и близких. Транспортная полиция Таймыра рекомендует и другим гражданам не откладывать прививку и защититься от COVID-19.