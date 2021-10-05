Сотрудники транспортной полиции поддержали прививочную кампанию против коронавируса

Ежедневно сотрудники Таймырского линейного отдела МВД России обеспечивают общественную безопасность на объектах обслуживания, круглосуточно несут службу по охране общественного порядка. И для того, чтобы ничто не мешало им выполнять свой служебный долг, транспортные полицейские прошли вакцинацию «Спутником V». Полностью привиты уже 50% сотрудников, а соблюдение всех мер профилактики позволило не допустить заболевания среди транспортных полицейских региона.

По словам сотрудников отдела, вакцинироваться они решили, в первую очередь, чтобы обезопасить родных и близких. Транспортная полиция Таймыра рекомендует и другим гражданам не откладывать прививку и защититься от COVID-19.