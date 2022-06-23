Сотрудники транспортной полиции подвели итоги оперативно-профилактической операции «Должник»

Таймырский линейный отдел МВД России проводил операцию совместно с отделом судебных приставов по Таймырскому Долгано-Ненецкому району Управления федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю. В Дудинке и Норильске сотрудники этих служб проверили 41 гражданина и 37 адресов возможного проживания лиц, имеющих дебиторские задолженности.

В результате восемь граждан добровольно оплатили штрафы на общую сумму более шести тысяч рублей. В отношении трёх правонарушителей составлены и направлены в суд административные протоколы по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от уплаты штрафов в установленный законом срок). По двум из трёх направленных материалов мировым судом назначены административные штрафы в двукратном размере, по одной тысяче рублей каждый.

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что в случае неуплаты штрафа в установленные сроки, санкция статьи 20.25 КоАП РФ предусматривает максимальное наказание в виде административного ареста на 15 суток.