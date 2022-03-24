Сотрудники транспортной полиции раскрыли по горячим следам кражу в аэропорту Норильска

В зоне выдачи багажа потерпевший забыл пакет с банкой кофе и толстовкой, которые пострадавший купил в аэропорту Красноярска. Приехав на место происшествия, правоохранители установили, что мужчина сопровождал группу детей, которые вернулись с соревнований, проходивших в краевой столице. При получении багажа он по невнимательности оставил свой пакет без присмотра и вспомнил о нём только дома.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции по горячим следам установили подозреваемую в краже. Ею оказалась 53-летняя работница аэропорта. Во время уборки помещения она увидела забытый пакет и забрала его себе. Ущерб, причинённый пассажиру, составил более 5 тысяч рублей.

По данному факту подразделением дознания Таймырского ЛО МВД России было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Теперь женщине грозит лишение свободы сроком до двух лет. Транспортная полиция напоминает гражданам о мерах предосторожности: не оставляйте без присмотра ручную кладь, электронные гаджеты и даже крупногабаритный багаж.