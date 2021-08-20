Сотрудники транспортной полиции Таймыра провели с посетителями аэропорта Норильск профилактические беседы

Напомним, что с 12 августа по прибытии в Норильск и Дудинку непривитые граждане в течение трёх дней должны сдать ПЦР-тест. Однако сегодня всё чаще можно услышать о поддельных сертификатах вакцинации. Мошенники дистанционно печатают «документ» и за определённую сумму отправляют его заказчику.

В соответствии с действующим законодательством наказание в этом случае несёт не только продавец фальшивого документа, но и покупатель, воспользовавшийся его услугами. Оборот поддельных документов (включая электронные формы) является преступлением, предусмотренным ст. 327 УК РФ. Нарушение закона влечёт за собой наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. А покупателям грозит лишение свободы сроком до года.

Сотрудники Таймырского линейного отдела МВД России призывают жителей и гостей города, имеющих какую-либо информацию о распространении поддельных документов, в том числе медицинских документов, связанных с вакцинацией против COVID-19, сообщать об этом в полицию.