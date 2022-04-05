Сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого в изготовлении наркотиков

37-летнего норильчанина оперативники задержали при получении им партии семян конопли в транспортной компании. Во время обыска его квартиры правоохранители изъяли девять пластиковых контейнеров и полиэтиленовый пакет с веществами растительного происхождения, а также выращенный в горшке куст конопли. По заключению криминалистической экспертизы масса изъятой марихуаны превысила 100 граммов, то есть речь идёт о значительном размере наркотических средств. По словам задержанного, он приобретал семена наркотикосодержащих растений в интернете, выращивал их и собирался использовать для личного употребления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.