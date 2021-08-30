МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сотрудников Таймырского линейного отдела МВД наградили за спасение группы туристов

Сотрудников Таймырского линейного отдела МВД наградили за спасение группы туристов

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Сотрудников Таймырского линейного отдела МВД наградили за спасение группы туристов

Как сообщают в ведомстве, во время патрулирования акватории Енисея, примерно в 70 км от Игарки, правоохранители заметили на берегу людей, пытавшихся привлечь к себе внимание. Сначала полицейские подумали, что туристы просто приветствуют их, но всё равно решили узнать, как у них дела. Как оказалось, людям нужна была помощь.

Сотрудников Таймырского линейного отдела МВД наградили за спасение группы туристовСотрудников Таймырского линейного отдела МВД наградили за спасение группы туристов

Выяснилось, что десять путешественников со всей России в сопровождении двух представителей туристической фирмы совершали водную экскурсию по плато Путорана. Из-за поломки двигателя моторной лодки они оказались в труднодоступной местности, вдали от населённых пунктов в шторм, с небольшим запасом продуктов. К тому же неподалёку туристы обнаружили следы крупных диких животных. В течение двух дней им не удавалось вызвать помощь из-за проблем со связью.

«Когда мы увидели полицейский катер, мы решили, что это чудо. До этого момента мимо никто не проплывал, кроме барж вдалеке, - вспоминает участница путешествия Василиса Орестова. - Мы восхищены сотрудниками полиции. Перед ними стояли совсем другие задачи, но, увидев, что мы в опасности, они твёрдо решили спасти нас. При этом вели себя профессионально и обходительно».

Из-за шквалистого ветра полицейские задумали переправить туристов в Игарку, для этого они доставили их на лодке на патрульное судно. Как только удалось достичь цели, лодка затонула. «На середине Енисея поднялась волна и в лодку стала заливаться вода. Мы почувствовали себя героями фильма-катастрофы. Всё произошло в считанные секунды», - говорит Василиса Орестова.

«У нас не было времени на размышления, нужно было срочно организовывать эвакуацию людей, - отметила начальник группы дознания Таймырского ЛО МВД России Инна Думлер. - Туристы за несколько минут свернули свой лагерь. Они действовали чётко и слаженно. Паники удалось избежать».

Управляя катером ночью при максимальной нагрузке и сильных волнах, старший сержант внутренней службы Роман Верховецкий проявил высокий профессионализм и мастерство судовождения. Полицейский патруль благополучно доставил туристов в Игарку, их разместили в одном из общежитий. К счастью, медицинская помощь никому не потребовалась.

Спасённые путешественники выразили искреннюю благодарность своим спасателям.

«Решением министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева за грамотные и решительные действия в экстремальной обстановке, мужество и отвагу отличившиеся полицейские - майор полиции Инна Думлер, капитан полиции Антон Шваб, прапорщик полиции Владимир Корякин и старший сержант внутренней службы Роман Верховецкий удостоены медалей МВД России «За смелость во имя спасения», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

30 августа в 16:28 310
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