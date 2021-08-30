Сотрудников Таймырского линейного отдела МВД наградили за спасение группы туристов

Выяснилось, что десять путешественников со всей России в сопровождении двух представителей туристической фирмы совершали водную экскурсию по плато Путорана. Из-за поломки двигателя моторной лодки они оказались в труднодоступной местности, вдали от населённых пунктов в шторм, с небольшим запасом продуктов. К тому же неподалёку туристы обнаружили следы крупных диких животных. В течение двух дней им не удавалось вызвать помощь из-за проблем со связью.

«Когда мы увидели полицейский катер, мы решили, что это чудо. До этого момента мимо никто не проплывал, кроме барж вдалеке, - вспоминает участница путешествия Василиса Орестова. - Мы восхищены сотрудниками полиции. Перед ними стояли совсем другие задачи, но, увидев, что мы в опасности, они твёрдо решили спасти нас. При этом вели себя профессионально и обходительно».

Из-за шквалистого ветра полицейские задумали переправить туристов в Игарку, для этого они доставили их на лодке на патрульное судно. Как только удалось достичь цели, лодка затонула. «На середине Енисея поднялась волна и в лодку стала заливаться вода. Мы почувствовали себя героями фильма-катастрофы. Всё произошло в считанные секунды», - говорит Василиса Орестова.

«У нас не было времени на размышления, нужно было срочно организовывать эвакуацию людей, - отметила начальник группы дознания Таймырского ЛО МВД России Инна Думлер. - Туристы за несколько минут свернули свой лагерь. Они действовали чётко и слаженно. Паники удалось избежать».

Управляя катером ночью при максимальной нагрузке и сильных волнах, старший сержант внутренней службы Роман Верховецкий проявил высокий профессионализм и мастерство судовождения. Полицейский патруль благополучно доставил туристов в Игарку, их разместили в одном из общежитий. К счастью, медицинская помощь никому не потребовалась.

Спасённые путешественники выразили искреннюю благодарность своим спасателям.

«Решением министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева за грамотные и решительные действия в экстремальной обстановке, мужество и отвагу отличившиеся полицейские - майор полиции Инна Думлер, капитан полиции Антон Шваб, прапорщик полиции Владимир Корякин и старший сержант внутренней службы Роман Верховецкий удостоены медалей МВД России «За смелость во имя спасения», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.