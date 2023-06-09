Социальных предпринимателей края приглашают на обучение для получения гранта

В Красноярске 20-21 июня для предпринимателей пройдёт бесплатное обучение по программе «Социальное предпринимательство: старт, инвестиции, масштабирование». Курс могут пройти предприниматели, входящие в реестр социальных предприятий, а также те, кто ещё только планирует получить такой статус. Участие в интенсиве является обязательным условием для получения гранта до миллиона рублей от агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

На обучении сертифицированный эксперт Мария Кизима расскажет, как создавать, развивать и масштабировать социальные проекты, о продвижении через партнёров и маркетплейсы, источниках финансирования, инвестициях и господдержке.

«В крае социальное предпринимательство активно развивается в течение последних трёх лет. В 2020 году в регионе было три предприятия с таким статусом, а сегодня их уже 53. Все они включены в федеральный реестр социальных предприятий. Рекомендую предпринимателям, подходящим по критериям, подавать заявки на получение статуса социального предприятия, чтобы пользоваться специальными мерами поддержки», — рассказал заместитель руководителя — начальник отдела организационно-правового и кадрового сопровождения агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.

В прошлом году аналогичный интенсив прошли 30 предпринимателей, 14 из них получили гранты от агентства развития малого и среднего предпринимательства края на сумму почти 6,7 млн рублей. Размер гранта — от 100 до 500 тыс. рублей, а для предпринимателей, ведущих деятельность в Арктической зоне, — до 1 млн рублей.

Обучение организовали агентство развития малого и среднего предпринимательства края и региональный центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Мероприятие пройдёт в региональном центре «Мой бизнес» по адресу: ул. Александра Матросова, 2. Зарегистрироваться можно до 16 июня на сайте мойбизнес-24.рф или по телефону 8-800-234-0-124.