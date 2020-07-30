Совет директоров «Норникеля» обсудил вопросы, связанные с разливом дизельного топлива

Совет директоров высоко оценил усилия руководства компании, благодаря которым достигнут существенный прогресс в ликвидации последствий аварии. Членам совета директоров доложили о ходе работы специально созданной рабочей группы по экологии, а также о решении привлечь компанию ERM для проведения независимой экспертизы в связи с разливом топлива, а также по другим аспектам воздействия на окружающую среду.

Кроме того, на встрече обсудили недавние изменения в структуре «Норникеля», цель которых — поставить экологическую ответственность в центр корпоративной культуры. В ближайшее время будет объявлено о дальнейших шагах по усилению управленческой команды. Совет директоров отметил введение для сотрудников «Норникеля» ключевых показателей эффективности, увязанных с воздействием на окружающую среду (экологические КПЭ), а также решение президента компании Владимира Потанина возглавить новый комитет по рискам.

В связи с поступившим предложением перенести головной офис в Норильск было отмечено, что руководство компании проводит и продолжит проводить значительное количество времени в Норильске — городе, который останется центром притяжения всех усилий до тех пор, пока состояние окружающей среды в нём не будет отвечать высоким мировым стандартам.

Максим Полетаев, представитель компании «РУСАЛ» в совете директоров, подчеркнул, что по тем вопросам, которые адресованы руководству «Норникеля», есть положительные результаты.

Гарет Пенни, председатель совета директоров, отметил:

«Мы видим, как сильно в компании меняются корпоративные практики по отношению к окружающей среде. Мы продолжим делать всё возможное для решения экологических проблем максимально прозрачным и эффективным способом».