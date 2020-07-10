Совет Федерации предложил изменить порядок изъятия детей из семей

Соответствующий законопроект в Государственную думу СФ РФ внесён сегодня членами Совфеда Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым. Документ разработан во исполнение положений обновлённой Конституции РФ о защите семьи и создании условий для достойного воспитания детей.

Законопроект уточняет порядок изъятия ребёнка из семьи при непосредственной угрозе его жизни или здоровью – это должно происходить только по решению суда. Для этого необходимо внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс. Напомним, что сейчас действующее семейное законодательство позволяет органам опеки немедленно забирать ребёнка на основании административного акта (решения органа опеки и попечительства) до принятия судом соответствующего решения.

Комментируя законодательную инициативу, Андрей Клишас отметил, что в решении столь сложных вопросов необходимо исходить, прежде всего, из интересов семьи и неукоснительного соблюдения прав детей:

«Действующее законодательство, допуская изъятие детей без судебного решения, создает риск серьёзного нарушения прав и интересов как родителей, так и самих детей, допуская их разлучение и невосполнимую утрату их личного общения. Кроме того, действующий механизм содержит признаки неопределённости (например, непосредственная угроза жизни ребёнка или его здоровью), что позволяет принимать решения по усмотрению органов опеки и попечительства. Предлагаемая редакция конкретизирует основания и критерии для отнимания ребёнка у родителей или у других людей, на попечении которых он находится, что сужает свободу органов опеки и попечительства при установлении оснований для отобрания ребёнка», - подчеркнул он.

Вносимые законопроектом изменения, по мнению разработчиков, будут способствовать созданию условий для максимально эффективной охраны прав и интересов ребёнка, а также обеспечению для него возможности воспитываться в своей семье.