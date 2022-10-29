Советы от мастера

Что такое самооборона?

За ответом мы обратились к ветерану милиции, участнику операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне, тренеру, мастеру карате пятого дана Николаю Епифанову. Но почему вопрос самообороны вообще обрёл такую популярность? В первую очередь безопасностью граждан обязано заниматься государство. Людей должны с детства воспитывать в рамках чётко сформированных установок и культуры, которые не дадут почвы для роста преступности как организованной, так и уличной — увы, в формате современного общества сделать это сложно.

– Самооборона — это не приёмы или спецсредства, — поясняет Николай Епифанов, — а в первую очередь грамотная оценка обстановки, умение прогнозировать последствия своих действий, а это уже вопрос воспитания человека. Время, люди меняются, их психология тоже меняется. Если раньше большинство готовы были сражаться за своё, то теперь под влиянием западной культуры предпочтительнее другая позиция: «Не надо! Отдай кошелек — целее будешь».

Либеральные тенденции убивают так необходимый, особенно для мальчиков, дух борьбы, соперничества. Нам говорят: «Давайте будем награждать детей за четвёртое место», «Шоколадки нужно раздать всем после соревнований, ребенок не должен сидеть и плакать, это травмирует его психику». Но во взрослой жизни так не бывает. В итоге мы растим людей, совершенно не приспособленных к современным реалиям. А я считаю так: если ты остался за чертой призёров, это стимул для дальнейшего развития.

С другой стороны, самое надёжное – в ситуацию, требующую применения навыков самообороны, не попасть. Современные технологии позволяют не подвергать себя риску лишний раз. И Норильск в этом плане не исключение. В городе вполне доступны услуги такси, в том числе для детей — и твой ребенок не окажется поздним вечером на углу какого–то дома. Банковские карточки сейчас есть даже у детей, что гораздо безопаснее наличных денег. С помощью смартфона, можно посмотреть, где твоё чадо находится, и в случае опасений, спросить, чем оно занимается в данный момент.

Воспитанный взрослый человек должен чувствовать ответственность как за свою семью, так за страну и окружающих, особенно это касается мужчин. Ты должен знать соседей, общаться с ними и быть готов оказать помощь человеку, попавшему в беду. Такая «коллективная самооборона» намного эффективнее любой индивидуальной подготовки.

Исходя из этого, уже можно переходить к практической стороне вопроса. Разберём, к примеру, нередкий случай: неприятности, поджидающие в подъезде.

— Остановись, открой дверь, посмотри, что происходит внутри, — предостерегает Николай Анатольевич. — Не обязательно, что тебя там с монтировкой ждут, но вдруг мужик пьяный, неадекватный вывалится или жилец с собакой бойцовской породы без намордника... Во–первых, сейчас у каждого есть телефон, можно позвонить кому-то, чтоб тебя подстраховали, во–вторых, стоит подождать, чтобы кто–то ещё в подъезд зашёл. Ты можешь не знать человека лично, зато видишь его регулярно, потому что он тоже живёт в этом подъезде... Третья хитрость: сделать вид или действительно позвонить знакомому и громко сказать, мол, сейчас прохожу мимо ребят, и через секунду буду дома.

В чём смысл таких действий? По опыту службы в милиции скажу следующее: преступник, хулиган чаще всего хочет остаться непойманным, и любые обстоятельства, когда на его действия оперативно может отреагировать полиция, моментально остужают пыл. Это, конечно, не панацея, преступники разные бывают, но это повысит шансы спокойно дойти до дома. Если вы сами избежали неприятностей, не оставайтесь безучастны, потрудитесь сообщить о подозрительных людях в вашем подъезде и вызвать наряд.

Спецсредства в помощь

Начнём с того, что специальные средства нелетального действия — это всё же оружие, особенно если речь идёт о травматическом пистолете. В среднем за год в России от травматического оружия погибает около 20 человек. Если вы решились на приобретение какого–то средства самозащиты, то нескольких занятий по его применению и общего ознакомления с законодательством, регламентирующим использование спецсредства, будет явно недостаточно. Формирование любого навыка, особенно если мы говорим о действиях в экстремальной ситуации, требует достаточно длительной, специализированной подготовки физической и, что ещё важнее, психологической. Применение такого оружия даже в рамках самообороны рискованно, нужно будет доказать его обоснованность, чтобы вас не привлекли к уголовной ответственности.

– Даже профессионалы не всегда могут верно оценить ситуацию, — приводит пример Николай Епифанов. — Как–то прихожу на службу, вижу, наряд оформляет задержание человека. Я как офицер задаю вопрос: «Ребята, а вы его за что задержали?», они в ответ: «Размахивал руками, странно кричал, мычал, мог причинить увечья себе и окружающим — в общем, нарушал общественный порядок». Я приказал человека отпустить. Они, естественно, удивились, но я объяснил, что знаю его, и странности в поведении вполне объяснимы — он глухонемой.

На первый взгляд ситуация кажется смешной, но в приложении к вопросу самообороны она может обернуться плачевно. При проявлении агрессии по отношению к вам со стороны другого человека не спешите хвататься за «травмат» или «заливать» обидчика из газового баллончика — инцидент может трактоваться неоднозначно как юридически, так и с точки зрения морали.

Бросай оружие

Озадачившись вопросом личной безопасности, человек, решивший научиться защищать себя, в Google непременно наткнётся на одну из школ ножевого боя. Там под лозунгом «Лучше пусть трое судят, чем четверо несут» будут предлагать техники виртуозного владения ножом. Учтите: если, применяя спецсредства, вы можете рассчитывать на законное обоснование подобных действий, то размахивание ножом практически гарантированно приведёт вас за решётку. Не верите? Потрудитесь ознакомиться со статистикой или материалами судебной практики по таким делам в местной прокуратуре. Исключения бывают, но крайне редко. А о риске неверно оценить обстановку мы говорили выше. Тюрьма вместо предполагаемой смерти — сомнительная альтернатива.

– Я стою на крепких позициях: людям нужно давать спорт, — делится с нами заслуженный тренер. — Ещё на заре карате в России я часто спорил с коллегами, утверждавшими, что им спорт не нужен — они готовят людей для улицы. Я в то время уже служил в милиции, поэтому в ответ на такие утверждения спрашивал: «А в качестве кого? Рэкетиров? Молодчиков для преступных банд?» Нужен спорт, где есть свой этикет, свод правил, благородство. У нас в рамках федерации карате постоянно проходят турниры, дети знакомятся, ходят друг к другу в гости. Если ты спортсмен высокого класса, то у тебя появляются знакомые по всей стране, а то и миру — это позитив, общение, коммуникации. Вот это дороже, это светлая сторона, её должно быть больше.

Зачем вообще обычному человеку нож? Хотите заниматься с клинковым оружием, займитесь спортивным фехтованием или кэн–до, где подразумевается использование традиционного японского меча. Нож — это оружие либо преступника, либо военного, обобщенно говоря. Он и полицейским–то не нужен, не то что гражданским.

Подобные доводы и умозаключения не должны ввергнуть человека в уныние. Наоборот, следует понять, что мы в ответе за то, что нас окружает, и наша безопасность начинается с активной гражданской позиции, отзывчивости, готовности помочь, общественного единения и противостояния идеям индивидуализма. Школы самообороны, знание приёмов – это всё вторично. Желающему укрепить свои силы подойдет любая секция единоборств, главное — чтобы тренер был квалифицированным, образованным и уважаемым в обществе. В век информационных технологий ознакомиться с чьим–то портфолио совсем не сложно, а в остальном всё зависит от нас c вами.