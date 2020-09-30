Совместное обращение лидеров азербайджанского и армянского национально-культурных обществ Красноярского края

Дорогие земляки, друзья, братья!

Мы, армяне и азербайджанцы Красноярского края, глубоко переживаем те трагические события, которые сейчас происходят на армяно-азербайджанской границе.

Вместе с тем мы верим, что в наших силах внести свой вклад в скорейшее прекращение этой ненужной вражды, прежде всего, не дав ей занять свое место в наших умах и сердцах. Не дав ненависти возможность войти в нашу повседневную жизнь.

В Красноярском крае в мире и согласии проживают почти 160 национальностей. Год за годом, день за днем мы вместе трудимся, рожаем детей, празднуем наши общие праздники. Каждый год мы идем рядом в Бессмертном полку с портретами воинов–участников, героев Великой Отечественной войны.

Мы умеем жить в мире и сотрудничестве, мы умеем поддерживать друг друга и быть доброжелательными друг к другу.

Призываем вас, братья, сохраняйте благоразумие, помните о мире и цените его!

Не позволяйте недругам разрушить то, что наши прадеды, деды и отцы годами, совместным трудом взращивали и сохраняли для нас и будущих поколений. Не дайте шанса вражде прийти на ту землю, где мы живем!

Здоровья и мира вам и вашим близким.

Талех Махмудов, председатель Совета Общественной организации региональной азербайджанской национально-культурной автономии Красноярского края

Саркис Мурадян, председатель Правления Красноярской региональной общественной организации «Армянское национальное культурное общество «Ехпайрутюн» (Братство)»