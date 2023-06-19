МАУ ИЦ «Норильские новости»

Современные технологии ведения бизнеса

Современные технологии ведения бизнеса

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Современные технологии ведения бизнеса

23 июня Агентство развития Норильска (АРН) проведёт бизнес-тренинг «Современные технологии ведения бизнеса».

Современные технологии ведения бизнеса

Участники события получат инструменты контроля и мониторинга своего дела, а также освоят гибкие методологии работы с метриками и задачами. Приятным бонусом для всех участников тренинга станет must-have набор с примерами online-форм, чек-листов, форм коммерческого предложения, которые помогут в любом бизнесе вне зависимости от стадии развития и направления.

Проведёт занятие Антон Анфимов, сертифицированный тренер Корпорации МСП, специалист по инвестициям АРН.

Тренинг пройдёт в креативном пространстве Агентства развития Норильска (ул. Комсомольская, 33а, 2 этаж). Начало в 18 часов. Продолжительность — 2 часа.

Регистрация на событие открыта по ссылке.

Фото из открытых источников
19 июня в 13:06 370
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