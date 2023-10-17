Совсем скоро станут известны имена людей, которые станут управленцами «Башни»

Серия тренингов была запущена в октябре 2022 года Агентством развития Норильска (АРН) совместно с креативной экосистемой «Флакон» (г. Москва) при поддержке компании «Норникель». В течение года потенциальные управленцы нового пространства обучались как в очной, так и в дистанционной форме. Кроме этого, было организовано четыре выезда для изучения опыта работы тридцати общественных пространств в разных городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и Казани.

«Перед нами стояла задача организовать современное обучение, которое бы развивало и профессиональную систему знаний, и практические навыки, и общую насмотренность. Также нам было важно включить в число курсантов разных людей: по роду профессиональной деятельности и по месту жительства. Изначально к серии тренингов приступили 32 человека: 21 норильчанин и 11 иногородних жителей, готовых к переезду. Местные, как никто, знают потребности и интересы норильчан, а курсанты из других городов имеют возможность поделиться незнакомым для нас опытом или необычным видением. Такая синергия точно сделает новое общественное пространство уникальным местом не только на уровне Норильска, но и всей страны», – убеждён Максим Миронов, директор АРН.

В течение сентября курсанты прошли практику на базе двух креативных кластеров – Flacon Space (креативная экосистема «Флакон», Москва) и «Квадрат» (Сибирский институт развития креативных индустрий, Красноярск). Во время стажировки её участники выполняли задачи в рамках одной из шести специализаций: куратор пространства, резидентов, событий или маркетинга, технический куратор и специалист по СММ. В финале обучения участники серии тренингов защитили свои дипломные работы по выбранным управленческим направлениям. Среди экспертов, оценивавших выступления участников, были представители АРН, креативной экосистемы «Флакон», компании «Норникель», администрации города, Заполярного государственного университета, фонда «Наш Норильск», Норильского городского Совета депутатов и Центра развития туризма.

«То, как была сконструирована и реализована программа тренингов, убеждает, что на выходе город получит компетентных специалистов. Их можно пригласить не только в команду нового общественно-культурного центра, но и других социальных пространств Норильска. Город нуждается в профессиональных кадрах, – отмечает Светлана Рубашкина, советник директора ЗФ «Норникеля». – Для компании «Башня» – это очень ценный и значимый проект, который изменит качество жизни и самоощущение горожан. Нам важно, чтобы из Норильска не только не уезжали, а напротив – хотели сюда приехать».

Уже в ближайшее время управленцы приступят к работе над всесторонним наполнением нового пространства, документально-юридическому оформлению и подготовке общественно-культурного центра к открытию. По итогам личных собеседований в команду управленцев войдут до 10 человек. Запуск «Башни» как нового городского пространства запланирован уже на будущий год.

Сейчас в здании по адресу: Ленинский проспект, 1, продолжается начатый в марте процесс приспособления под современное использование. На этажах нового центра планируется разместить более 20 пространств, в том числе коворкинг-зону, лекторий, кафе, место для проведения торжественных и официальных мероприятий, пространство для выставок и отдыха, переговорную, детскую игровую зону и небольшой зимний сад. Самой впечатляющей частью «Башни» станет седьмой этаж с панорамными окнами, из которых открывается вид на озеро Долгое, гору Шмидта и весь Норильск. Воспользоваться возможностями пространства сможет любой горожанин. Проект по приспособлению здания под современное использование реализуется при сотрудничестве администрации Норильска, компании «Норникель» и АРН.