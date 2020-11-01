Создавая будущее

Новобранцам лиги изобретателей IMAKE предстоит пройти несколько испытаний. Они уже продемонстрировали научные знания, логическое и творческое мышление в онлайн–игре, и теперь станут участниками интенсива. Он пройдёт онлайн с 31 октября по 2 ноября. На этом этапе мейкеры выберут идею будущего изобретения и получат конкретные инструменты для её развития. Помогут участникам Maker Box, в котором есть все необходимые материалы, и Maker Book — рабочая тетрадь с заданиями и инструкциями. Юные изобретатели презентуют паспорта идей и начнут создавать прототипы своих устройств. Далее следует Science Camp — этап, предполагающий подготовку изобретений к конкурсу, поездку в научный лагерь и, собственно, конкурс с последующим участием в международных выставках.

– Большинство задумок юных изобретателей направлено на заботу о младших братьях и сестрах, пожилых людях и помощь животным. Среди идей: матометр — устройство для подсчёта нецензурных выражений; автоматический открыватель окон; механизированные кормушки для птиц и питомцев; робот–помощник для занятых родителей. Участие в интенсиве поможет ребятам получить более глубокое понимание идеи своего проекта, обрести компетенции, научиться быть лучшими, — отметила организатор марафона Анастасия Саркисян.

Напомним, участники прошлых лет получили дипломы Международного салона инноваций и изобретений INVENTIONS GENEVA в Женеве (Швейцария) и Международных выставок для молодых изобретателей IEYI в Джакарте (Индонезия). Среди посетивших Джакарту — и норильчанин Максим Матвеев. Его проект — приспособления для утилизации пластика в домашних условиях — представлялся в 2019 году.

Идеи юных изобретателей появятся в каталоге на сайте ligaimake.ru, чтобы с проектами могли познакомиться все желающие. Для тех, кто успешно закончит интенсив, приятными сюрпризами станут онлайн–квест и куртка с аймейковскими нашивками.