Созидатель

Божий промысел

«О том, что Валентин Поляков родился в 1941 году, я знал, но не догадывался, как трагически складывалась его судьба буквально с первого дня жизни. Об этом мне стало известно в печальные дни прощания с ним.

Кто бы мог подумать, что этот сильный, уверенный в себе человек, излучающий энергию и доброжелательность, едва вступив в жизнь, был практически обречён: война, сиротство, судьба подкидыша, несовместимые с жизнью условия выживания. Тем не менее, он не только выжил, но и принёс с собой в последующую жизнь миссию её делателя: рождённый в дни разрушения, он стал созидателем на всех этапах своего жизненного пути. Я думаю, это был уже Божий промысел: вопреки всему строить, организовывать, добиваться успеха во имя людей, лучшим представителем которых ему суждено было стать. А поскольку таких личностей не так уж много на нашем не всегда белом свете, я ощущаю, воспринимаю его как пришельца, посланного на землю высшими силами для сотворения добра, которого в наших деяниях становится все меньше и меньше.

В заботе о людях

Журналистская деятельность за десятилетия работы в Норильске сводила меня со многими северянами, в том числе и с руководителями. Спасибо ей за то, что не обошла она меня знакомством с Валентином Константиновичем Поляковым. Мы встретились с ним, когда он уже возглавлял крупное автохозяйство. Меня меньше всего интересовали технические достижения предприятия, хотя и они отражали главный предмет моего внимания — заботу о людях. А в этой проблеме не бывает мелочей.

Помню, как на продутых ветрами горизонтах карьера нерудных ископаемых, в уютном кунге (вагончике), установленном на шасси КамАЗа (или какой–то другой большегрузной машины), где была оборудована передвижная столовая, после съёмок для телевидения обедал с шофёрами и горняками, не знавшими доселе, что значит вкусно и питательно есть во время обеденного перерыва непосредственно на рабочем месте — в «поле». Организация такого питания — одна из многочисленных акций молодого руководителя предприятия. А ведь его никто не заставлял, не обязывал это делать. Были бы вывезены необходимые кубометры, накручен соответствующий километраж, да и техника бы содержалась в порядке. А для Полякова главное — было бы всё в порядке у людей, обеспечивающих эту программу. Я не думаю, что он размышлял об этом глубокомысленно и карьерно. Он просто чувствовал, что это надо делать.

В те далекие годы он проявился для меня в первую очередь через заботу о людях. Тогда же на территории автохозяйства появился и стол заказов, бытовые службы, услугами которых, не скрою, с удовольствием пользовался и я: здесь всегда можно было приобрести необходимые в хозяйстве продукты, привести в порядок одежду, довериться услугам прачечной. А теперь вспомните: для кого всё это было сделано? Для замазученных прежде шоферюг, которые на своей основной работе, не ставшей легче, получили возможность жить по–человечески, ощутимо помогать по хозяйству своим семьям (догадайтесь, что при этом и отношения в семьях улучшились). Изменились и сами гаражные помещения: в них стало чисто, светло, просторно.

А вот случай из личной практики. Когда в 1974 году меня назначили собственным корреспондентом Гостелерадио СССР по Норильскому промышленному району, среди прочих благ (впрочем, в этом была производственная необходимость) мне полагался служебный легковой автомобиль. В навигацию он «приплыл» в Норильск. Мне нужен был шофёр, и я попросил Полякова помочь решить этот «кадровый» вопрос. Вскоре ко мне на корпункт пришёл крепкий пожилой мужчина. По его рукам было видно, что за баранкой большегрузной машины он провёл не один десяток лет, и теперь ему самое время отдохнуть за рулём легковушки. Именно поэтому, как мне показалось, Поляков прислал его ко мне. Но я понимал, что зарплата водителя бюджетной легковушки будет раза в три меньше той, которую он имел. А коллектив гаража несколько богемной студии телевидения вряд ли станет родным для ветерана заполярных дорог. Словом, я отказал ему в этом рабочем месте с чувством неловкости, но с чистой совестью. А вот мотив Полякова, как мне кажется, понял: он хотел сделать лучше для конкретного человека.

Сад добрых дел

Наши отношения стали крепче и глубже, когда Валентин Константинович, приняв под своё начало комплекс «Озеро Белое», стал крупным профессиональным аграрником. Идея санаторно–аграрного комплекса мне и сегодня представляется чрезвычайно прогрессивной, хотя время объективно внесло принципиальные поправки в её идеологию. Но сама мысль на неплохих в сельскохозяйственном смысле землях выращивать картофель (да ещё по прогрессивной голландской технологии с применением самой современной техники), прочие овощи, птицу, рыбу была передовой. Её реализация обеспечивала не только питание отдыхающих будущего санаторного комплекса, но и позволяла значительное количество картофеля и овощей направлять в Норильск. Кто помнит те времена, не может не оценить, сколько это экономило времени (а ведь были жёсткие навигационные сроки) и средств. Исчезала категория посредников, поставщиков.

А сколько новых рабочих мест возникло в процессе реализации этой программы! Как ожили окрестные села! Мы сняли несколько телевизионных фильмов о сельскохозяйственной направленности белоозерского комплекса. Я помню председателей колхозов — рязанцев, ставших норильчанами, и простых селян, которые с помощью Норильска (читай — Полякова) увидели свет в окошке.

Сам же северянин Поляков в это время всё больше становился... крестьянином. Это чувствовалось не только по его хозяйственной хватке в делах аграрных, но и в личных увлечениях. Хотя я никогда не был на его подворье, знаю, что круг интересов этого человека в живой природе был обширным. Чего стоит хотя бы увлечение пчеловодством! Однажды, когда я уезжал из санатория, ко мне пришел Андрей, много лет проработавший с Валентином Константиновичем водителем, и передал от него трёхлитровую банку янтарного меда со словами: «Сегодня утром дома качали». Сколько было прекрасных надежд, связанных с замечательными задумками Полякова! Как много из них удалось реализовать! Но как это непросто было сделать...

Я уехал из Норильска в 1997 году, но несколько раз в течение последующих лет мне удавалось побывать в родном городе: приглашали на различные торжества, бывали и поездки, связанные с временной занятостью. Как правило, я нередко встречал в гостинице Полякова: он приезжал в комбинат по делам санатория. Но всё чаще я видел на его привычном для меня улыбающемся лице выражение растерянности, огорчения, недоумения. Обременённый хлопотами об отдыхе норильчан (санаторий тогда еще был «под комбинатом»), он... не мог попасть на приём к руководству. А ведь приезжал по серьёзным вопросам, связанным с обеспечением хозяйственной деятельности крупного подразделения комбината. Что тогда творилось в его душе, можно только догадываться...

Я не знаю, как в последние пять лет Валентину Константиновичу удавалось не только отстоять санаторий, но и приумножить сделанное. Однако закрепить достигнутое он не успел. Или не смог. Или не дали.

Светлая память

...На прощальную панихиду с этим замечательным человеком я ехал из подмосковного Королёва сквозь пелену майского дождя. Тогда сложились такие стихи.

Дождь поминальный лил с утра.

Да, так бывает в дни утрат.

Сердца у нас рыдали,

Но вишни — расцветали.

В тему

Валентин Константинович Поляков оставил после себя плодоносящий сад больших и добрых дел. Память о Валентине Константиновиче Полякове светла, как цвет посаженного им сада. Как хочется, чтобы он продолжал цвести! Всегда!

Валентин Поляков приехал в Норильск в 1964 году после службы в рядах Советской Армии. Свой трудовой путь на Норильском комбинате имени А.П. Завенягина он начал водителем в автотранспортной конторе управления строительства. Работу совмещал с учёбой в вечернем Индустриальном институте.

В 1970 году Валентин Константинович назначен начальником гаража управления строительства, через два года — заместителем начальника автотранспортной конторы управления строительства, а в 1977 году — начальником автотранспортной конторы управления строительства. В 1982 году Валентин Поляков возглавил трудовой коллектив ЦАТК.

За пять лет его руководства это подразделение комбината совершило мощный рывок в своём развитии: была принята и большей частью осуществлена программа широкой реконструкции гаражей, авторемонтно–механической службы, складов, энерговооружения, бытовых помещений и прилегающей территории. Все работы проводились силами работников ЦАТК. Также были построены парные для рабочих, «стол заказов» с магазинами, пекарня, подземные переходы и тренажёрный зал, создан духовой оркестр, открылся филиал библиотеки.

C 1987 по 2007 год Валентин Константинович возглавлял санаторный комплекс «Озеро Белое» Норильского комбината в Шатурском районе Московской области.

Валентин Поляков награждён орденом «Знак Почёта», ему присвоены почётные звания «Заслуженный работник транспорта РСФСР» и «Ветеран труда комбината».